Эсминец ВМС США «Карни» покинул Чёрное море

14 января 2018 10:24 (UTC+04:00)

Американский эсминец «Карни» (DDG-64) покинул Чёрное море спустя 8 дней патрулирования, сообщили в службе мониторинга пролива Босфор, передает RT.

«Ракетный эсминец «Карни» (DDG64) покинул Чёрное море после 8 дней патрулирования и посещения порта в Одессе», — говорится в сообщении.

«Карни» вошёл в Чёрное море 5 января, после чего зашёл в порт Одессы с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнёров НАТО».

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