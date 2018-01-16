В США назвали лучшие автомобили года

16 января 2018 04:42 (UTC+04:00)

На Североамериканском международном салоне в Детройте назвали лучшие автомобили года, передает РИА Новости.

В категории "Кроссовер года" присудили победу Volvo XC60. Помимо этой модели, в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

Среди легковых автомобилей лучшим в прошлом году автоэксперты признали Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.

В категории "Внедорожник года" победу присудили Lincoln Navigator.

При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории автоэксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и некоторые другие.

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Azernews Newspaper
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