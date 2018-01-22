Турция заранее предупредила США об операции в Сирии - Пентагон

Турция заранее предупредила США о том, что планирует совершить авианалеты на севере Сирии против партии Демократический союз (PYD) и Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом заявил в воскресенье журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет ТАСС.

"Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, консультировались с нами", - сказал глава Пентагона, слова которого приводит в воскресенье агентство Reuters. "И сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся", - заверил министр.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн.

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