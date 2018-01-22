Турция заранее предупредила США об операции в Сирии - Пентагон

22 января 2018 02:09 (UTC+04:00)

Турция заранее предупредила США о том, что планирует совершить авианалеты на севере Сирии против партии Демократический союз (PYD) и Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом заявил в воскресенье журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет ТАСС.

"Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, консультировались с нами", - сказал глава Пентагона, слова которого приводит в воскресенье агентство Reuters. "И сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся", - заверил министр.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле
США 00:45
ВС Турции уничтожили позиции PYD/YPG в Сирии, с которых был обстрелян турецкий Рейханлы
Турция 00:21
Турецкий Килис вновь подвергся ракетному обстрелу: 7 раненых
Турция 21 января 22:40
Вице-президент США пообещал, что с ИГ разберутся "уже очень скоро"
США 21 января 20:41
При обстреле турецкого Рейханлы из Африна погиб человек, 32 ранены
Турция 21 января 18:15
Анкара намерена завершить операцию в Африне в кратчайшие сроки - Эрдоган
Турция 21 января 16:48
Двое военных погибли и семеро ранены при сходе лавины на востоке Турции
Турция 21 января 16:10
Анкара и Париж обсудили операцию в Африне
Турция 21 января 13:46
С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 153 целей PYD и ИГ в Африне - Генштаб
Турция 21 января 12:45
Турция проинформирует послов стран региона об операции в Африне
Турция 21 января 12:02
Турция перебросила на границу с Сирией спецназ и танки
Турция 21 января 11:25
Турецкий Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии
Турция 21 января 06:55
В Африне уничтожены 108 целей террористов – Генштаб Турции
Турция 21 января 06:15
В Калифорнии упал военный вертолет "Apache"
США 21 января 05:49
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
США 21 января 04:03
В США уличили в домогательствах активно борющегося с ними конгрессмена
США 21 января 02:10
Останется ли решение о продлении соглашения ОПЕК+ в силе?
Энергетика 21 января 01:21
Главы генштабов Турции, России и США обсудили операцию в Африне
Турция 21 января 00:33