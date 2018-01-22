США учтут вопросы безопасности при открытии посольства в Иерусалиме - Госдеп

22 января 2018 23:05 (UTC+04:00)

Открытие посольства США в Иерусалиме будет учитывать вопросы безопасности, соответствующие решения будут приняты позднее, заявили РИА Новости в пресс-службе госдепартамента.

"Администрация планирует открыть посольство США в Иерусалиме и откроет посольство до конца следующего (2019) года. Более подробная информация будет сообщена в будущем по мере принятия решений, в том числе касающихся безопасности персонала", - сказал РИА Новости представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, где именно в Иерусалиме будет находиться американская дипмиссия.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что США перенесут свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, С трибуны кнессета он впервые конкретизировал сроки реализации декабрьской инициативы президента США Дональда Трампа, объявившего о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

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