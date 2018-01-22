КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США - директор ЦРУ

22 января 2018 23:15 (UTC+04:00)

КНДР будет способна нанести ядерный удар по целям на континентальной части США "через несколько месяцев". Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании CBS директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео отвечая на вопрос, когда "Ким Чен Ын будет способен нанести ядерный удар по континентальной части США", передает ТАСС.

Ведущая программы Нора О'Доннелл заметила, что с такими же оценками он выступал более чем полгода назад. "Да, это правда, - сказал Помпео. - Хотелось бы ответить, что через год. Правительство США неустанно работает над тем, чтобы этот момент наступил как можно позднее".

По словам Помпео, для разведки США не стало неожиданностью проведенное Пхеньяном 3 сентября прошлого года шестое ядерное испытание. "Мы знали, что оно готовится, - сказал директор ЦРУ. - Программа создания Северной Кореей ядерного оружия активно реализуется и расширяется. Боеголовки становятся все более мощными и надежными. Обо всем этом мы докладываем тем, кто принимает политические решения".

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