SpaceX провела успешное огневое испытание ракеты-носителя Falcon Heavy

25 января 2018 05:20 (UTC+04:00)

Компания SpaceX провела в среду успешное огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила компания.

"Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету", - говорится в сообщени SpaceX в Twitter.

Компания опубликовала 22-секундное видео, на котором видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета, после запуска двигателей от них идут облака белого пара. Ранее сообщалось, что в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд.

Ожидается, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться позднее в январе. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта, однако дата возможного первого полета пока не объявлена.

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