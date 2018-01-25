Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

25 января 2018 19:34 (UTC+04:00)

Американка Бриттни Льюис заявила, что иллюзионист Дэвид Копперфильд домогался ее в 1988 году. Об этом пишет The Wrap, передает РИА Новости.

Льюис принимала участие в конкурсе моделей в Японии, членом жюри которого был знаменитый фокусник. После возвращения в США 17-летняя девушка получила от Копперфильда приглашение на его шоу в другом городе, на что семья американки дала согласие.

Женщина рассказала, что иллюзионист представил ее команде. Она отметила, что чувствовала себя "польщенной", но ясно дала понять, что не ищет "романтических приключений".

Все, что произошло позже, пострадавшая помнит смутно.

Женщина добавила, что ее якобы заставили написать родителям письмо и сообщить, что с ней все хорошо.

В то же время Дэвид Копперфильд опубликовал в Twitter заявление, в котором выразил поддержку участникам движения #MeToo, которыми являются жертвы сексуального насилия. При этом он намекнул, что в прошлом был "ложно обвинен" в насилии, но его невиновность была доказана. Он призвал "всегда выслушивать" жертв, но относиться к информации с осторожностью и не торопиться осуждать человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп анонсировал открытие "небольшого" посольства США в Иерусалиме
США 19:40
Трамп прибыл в Давос для участия в экономическом форуме
США 18:08
США решительно поддерживают «Южный газовый коридор» - Госдеп (Эксклюзив)
Энергетика 08:02
В США вертолет совершил жесткую посадку на улице города
США 05:28
В Мексике туши 300 акул нашли на шоссе
США 05:05
В США индекс Dow Jones достиг рекордного уровня
Бизнес 02:31
США поддержали идею Франции о международном партнерстве против химоружия
США 24 января 20:18
ЕС не должен жаловаться на налоговую реформу Трампа - Меркель
Европа 24 января 19:28
Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США
Бизнес 24 января 17:48
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию
Россия 24 января 17:32
Джон Керри заявил, что надеется на улучшение отношений России и США
США 24 января 16:33
Трамп примет Макрона в Белом доме в конце апреля
США 24 января 07:01
Два человека погибли, 19 ранены в результате стрельбы в школе в США
США 24 января 04:18
В США заявили о росте угрозы со стороны КНДР
США 24 января 03:15
Сенат США утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы
США 24 января 02:41
Глава МИД Турции встретился в Париже с госсекретарем США
Турция 23 января 19:24
После мощного землетрясения у Аляски на море зафиксированы десятиметровые волны
США 23 января 15:51
В США произошло сильное землетрясение
США 23 января 13:54