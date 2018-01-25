Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

Американка Бриттни Льюис заявила, что иллюзионист Дэвид Копперфильд домогался ее в 1988 году. Об этом пишет The Wrap, передает РИА Новости.

Льюис принимала участие в конкурсе моделей в Японии, членом жюри которого был знаменитый фокусник. После возвращения в США 17-летняя девушка получила от Копперфильда приглашение на его шоу в другом городе, на что семья американки дала согласие.

Женщина рассказала, что иллюзионист представил ее команде. Она отметила, что чувствовала себя "польщенной", но ясно дала понять, что не ищет "романтических приключений".

Все, что произошло позже, пострадавшая помнит смутно.

Женщина добавила, что ее якобы заставили написать родителям письмо и сообщить, что с ней все хорошо.

В то же время Дэвид Копперфильд опубликовал в Twitter заявление, в котором выразил поддержку участникам движения #MeToo, которыми являются жертвы сексуального насилия. При этом он намекнул, что в прошлом был "ложно обвинен" в насилии, но его невиновность была доказана. Он призвал "всегда выслушивать" жертв, но относиться к информации с осторожностью и не торопиться осуждать человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.