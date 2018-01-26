Трамп заявил, что готов к двусторонним сделкам со странами ТТП

США открыты к двусторонним переговорам по торговым сделкам со всеми странами, включая страны Транстихоокеанского партнерства (ТТП), заявил президент США Дональд Трамп на международном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

"США открыты для переговоров по двусторонним торговым сделкам со всеми странами, включая ТТП", — сказал он.

Ранее на экономическом форуме в Давосе премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что 11 государств достигли в Токио договоренностей о продолжении работы над построением видоизмененного варианта Транстихоокеанского партнерства.

"Партнёры работают над тем, чтобы подписать это соглашение в начале марта", — сказал он.

Инициатива создания ТТП принадлежала предыдущей администрации США и была призвана противостоять усилению Китая в регионе. Однако Трамп принял решение вывести страну из этого соглашения, заявив, что им Китай "воспользуется с чёрного хода".

В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Китай не является участником соглашения, и многие эксперты отмечали, что ТТП направлен против Пекина.

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