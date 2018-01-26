Трампа освистали в Давосе из-за критики СМИ

26 января 2018 19:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп был освистан в пятницу из-за критики в отношении СМИ, с которой он выступил в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщают журналисты пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

"Трамп заявил, что только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса". Толпа негодует", - написала в своем Twitter корреспондент газеты The Wall Street Journal Ребекка Боллхаус.

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