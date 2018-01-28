Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов в создание "суперкоровы"

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 миллионов долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота. Об этом сообщает портал Business Insider, передает РИА Новости.



Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Отмечается, что деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - приводит издание слова Гейтса.



Ранее предприниматель предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Билл Гейтс регулярно жертвует деньги на благотворительные и научные проекты. По оценке журнала Forbes, состояние основателя Microsoft достигло 92 миллиардов долларов.

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