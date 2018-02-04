США не снабжали союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием - Пентагон

4 февраля 2018 04:23 (UTC+04:00)

США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух", Вашингтон оценит информацию о том, что российский самолет был сбит из ПЗРК, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Эрика Пэхона.

Боевики атаковали в субботу Су-25 в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами. В министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета по самолету.

Представитель Пентагона сообщил, что США "сосредоточены на борьбе с ИГ" вместе с партнерами. "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.

"Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасности наших партнеров по коалиции", — сказал он, комментируя инцидент.

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