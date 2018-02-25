В рацион американских военных включат пиццу

25 февраля 2018 05:40 (UTC+04:00)

Пиццу включат в сухой паек американских военных в ближайшем времени, передает РИА Новости со ссылкой на портал Military.

Издание отмечает, что срок годности такой пиццы составит три года. Американским военным предложат лишь один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.

По словам представителя научного центра американской армии Дэвида Ацетте, военные исследователи потратили много лет на создание пиццы без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре.

По мнению представителей армии, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.

Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.

Ранее СМИ рассказали об угрозе планам президента США Дональда Трампа по наращиванию военного потенциала из-за сокращающегося числа годных к армейской службе американцев, которые страдают, в частности, ожирением.

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