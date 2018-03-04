США готовы начать переговоры с КНДР при условии отказа Пхеньяна от ядерного оружия

США готовы начать переговоры с КНДР, однако условием для этого является отказ Пхеньяна от ядерных разработок. Об этом в субботу вечером заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на торжественном ужине в честь годовщины основания престижной журналистской организации "Клуб и Фонд Гридирон". Его высказывания приводят сопровождавшие его журналисты пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

По их словам, глава государства, в частности, заявил, что не станет исключать прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он также утверждал, что Пхеньян связался с Вашингтоном и попросил начать переговоры, но Трамп ответил, что власти страны "сначала должны отказаться от ядерных материалов".

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