Три человека, взятые в заложники в Калифорнии, и сам преступник найдены мертвыми (Обновлено)

10 марта 2018 08:26 (UTC+04:00)

08:25 (GMT+4) Три человека, взятые в заложники в Калифорнии, и сам преступник найдены мертвыми, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, все заложники были женщинами.

02:43 (GMT+4) ФБР ведет переговоры с мужчиной, взявшим заложников в доме ветеранов в Калифорнии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTVU.

По данным телеканала, сотрудники ФБР установили связь с захватившим заложников, но подробности, в том числе его требования, пока неизвестны.

00:04 (GMT+4) Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния,

По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.

По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают около 1 тысячи человек.

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