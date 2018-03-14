В США арестовали трех подозреваемых в организации взрыва возле мечети

14 марта 2018 03:45 (UTC+04:00)

Трое мужчин в возрасте от 22 до 47 лет арестованы в штате Иллинойс по подозрению в организации взрыва возле мечети в Миннесоте в августе 2017 года, сообщил офис окружного прокурора по Центральному округу Иллинойса, передает РИА Новости.

Помимо взрыва у мечети, задержанные обвиняются в попытке организации взрыва у медицинского центра, который производит аборты.

Кроме того, трех задержанных и еще одного их подельника обвиняют в незаконном хранении пулемета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Белый дом готовится к массовому введению пошлин на продукцию из Китая - СМИ
США 04:57
Human Rights Watch призвали сенат не утверждать кандидатуры Помпео и Хаспел
США 13 марта 22:03
Тиллерсон не получал официального уведомления об отставке - СМИ
США 13 марта 19:04
Американский робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды (ВИДЕО)
США 13 марта 18:38
В США автобус с 52 школьниками рухнул в ущелье
США 13 марта 18:08
Трамп заявил, что Тиллерсон после отставки будет "намного счастливее"
США 13 марта 18:02
Госдеп: Тиллерсон не знает причины своего увольнения
США 13 марта 17:58
США не признают режим в Нагорном Карабахе - посольство
Политика 13 марта 17:43
Трамп объяснил, почему уволил Тиллерсона
США 13 марта 17:38
Представитель Белого дома назвал причину перестановок в Госдепе
США 13 марта 17:36
Тиллерсон покинул пост главы Госдепартамента
США 13 марта 16:52
Cаммит лидеров КНДР и США пройдет на границе двух Корей
США 13 марта 12:23
В Техасе объявили награду за информацию о причастных к взрывам в Остине
США 13 марта 11:27
Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах
США 13 марта 10:26
Трюдо поблагодарил Трампа за решение не применять к Канаде таможенные пошлины на металлы
Другие страны 13 марта 05:20
США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР
США 13 марта 03:18
Трамп продлил санкции против Ирана
Политика 13 марта 02:08
США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик - СМИ
Турция 13 марта 00:54