Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином усилия по подготовке к предстоящим переговорам с Северной Кореей, сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.



"Оба лидера подтвердили важность извлечения уроков из ошибок прошлого и обязались продолжать тесную координацию для поддержания максимального давления на северокорейский режим. Лидеры двух стран согласились, что конкретные действия, а не слова станут ключом к достижению окончательной денуклеаризации Корейского полуострова, и президент Трамп подтвердил свое намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая", - говорится в сообщении.

"Лидеры двух стран выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что у Северной Кореи есть более светлое будущее, если она выберет правильный путь", - отмечают в Белом доме.

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