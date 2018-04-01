Трамп пригрозил Мексике разрывом NAFTA из-за наркотрафика

Власти Мексики должны принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов со своей территории в США, в противном случае Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто. Соответствующее сообщение президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в воскресенье на собственной странице в Twitter, передает ТАСС.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами", - утверждает американский лидер.

"Они должны перекрыть эти большие потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их дойной коровой NAFTA. Нужна стена!" - резюмировал Трамп, имея в виду строительство барьера на американо-мексиканской границе, на который Конгресс в нынешнем году так и не выделил средства, профинансировав лишь ремонт существующего металлического заграждения и продление его на незначительное расстояние.

Позже, общаясь с журналистами в своей личной резиденции "Mar-а-Lago" в Палм-Бич (штат Флорида), Трамп заявил, что Мексика должна помочь США усилить безопасность на границе. "Если они не помогут нам на границе, то это очень грустно", - сказал он. Касаясь возможности проведения миграционной реформы, Трамп заметил, что для этого "был отличный шанс, но демократы его упустили".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд трехсторонних консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне в ближайшее время, но точные сроки пока не называются.

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