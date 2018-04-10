ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований США проводят обыск в офисе Майкла Коэна, адвоката президента страны Дональда Трампа.

Об этом передаёт RT со ссылкой на NBC News.

«Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск является совершенно неуместным, это привело к ненужному изъятию защищённых сообщений между клиентами и адвокатом», - говорится в сообщении Стивена Райана, адвоката Коэна.

Ранее адвокат Трампа признался, что заплатил подозреваемой в связи с президентом экс-порноактрисе.

Президент США заявил, что не знал о выплате бывшей порноактрисе $130 тыс. его адвокатом.

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