Мэттис назвал цель присутствия США в Сирии

12 апреля 2018 20:26 (UTC+04:00)

США не намерены вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, цель присутствия в Сирии – победа над "Исламским государством", заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

"Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии - победа над ИГ*, мы не будем вмешиваться в гражданскую войну", - сказал глава Пентагона, отвечая на вопросы конгрессменов.

Он признал, что нанесенный в прошлом году удар по Сирии был ответом на "химическую атаку", которую США считают "непростительной". Мэттис вновь обвинил Россию в поддержке руководства Сирии и подрыве усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Сирии.

"Мы привержены прекращению войны через организованный ООН переговорный процесс в Женеве, но он не достигает успеха, потому что Россия продолжает блокировать эти усилия, но это не означает, что мы сдадимся" - заявил глава оборонного ведомства США.

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