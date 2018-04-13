Трамп еще не принял окончательного решения по Сирии - Белый дом

13 апреля 2018 00:59 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, в которой Вашингтон обвиняет власти страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером", - говорится в заявлении Сандерс.

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