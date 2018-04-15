США объявят новые санкции против России в понедельник

15 апреля 2018 19:30 (UTC+04:00)

США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли пишет РИА Новости

"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью Хейли.

Ранее представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против РФ по Сирии

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