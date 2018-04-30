Пентагон: США не наносили в ночь на понедельник удары по военным объектам в Сирии

30 апреля 2018 17:57 (UTC+04:00)

США не наносили в ночь на понедельник ракетные удары по военным объектам в окрестностях городов Хама и Алеппо. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

"Ни США, ни другие страны, входящие в коалицию, не наносили удары по объектам у городов Хама и Алеппо", - указал он в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, "новая агрессия против Сирии" была совершена в 22:30 мск в воскресенье.

Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.

В свою очередь агентство Mehr передало опровержение источника в Корпусе "стражей исламской революции" о якобы гибели 18 иранских советников во время последнего ракетного удара по Сирии. А командир проиранских формирований "Фатимиды", сражающихся на стороне сирийской армии, сообщил, что их база под городом Алеппо (360 км от Дамаска) не подвергалась ударам. По его словам, "военный объект не поврежден, потерь среди личного состава нет".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 18:30
Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле
США 18:23
Иран надеется на благоразумие Трампа в вопросе ядерной сделки
Ядерная программа 17:23
Макрон надеется на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке
Европа 17:21
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 17:07
Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО
Грузия 12:19
Иран отверг обвинения США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Политика 12:16
США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы
США 11:49
Япония и США договорились продолжить максимальное давление на КНДР для ее денуклеаризации
США 11:22
Британия, Германия и Франция продолжат добиваться отмены пошлин США на сталь и алюминий
Европа 09:43
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Израиль 09:23
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 09:20
Главный врач Белого дома уйдет в отставку
США 06:18
Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран
Израиль 29 апреля 21:45
В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard
США 29 апреля 21:32
Помпео: США обеспокоены стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке
Политика 29 апреля 20:56
Помпео: Сделка с Ираном не гарантирует отсутствия у него ядерного оружия
США 29 апреля 18:55
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 29 апреля 17:52