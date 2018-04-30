Пентагон: США не наносили в ночь на понедельник удары по военным объектам в Сирии

США не наносили в ночь на понедельник ракетные удары по военным объектам в окрестностях городов Хама и Алеппо. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

"Ни США, ни другие страны, входящие в коалицию, не наносили удары по объектам у городов Хама и Алеппо", - указал он в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, "новая агрессия против Сирии" была совершена в 22:30 мск в воскресенье.

Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.

В свою очередь агентство Mehr передало опровержение источника в Корпусе "стражей исламской революции" о якобы гибели 18 иранских советников во время последнего ракетного удара по Сирии. А командир проиранских формирований "Фатимиды", сражающихся на стороне сирийской армии, сообщил, что их база под городом Алеппо (360 км от Дамаска) не подвергалась ударам. По его словам, "военный объект не поврежден, потерь среди личного состава нет".

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