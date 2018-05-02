Самолет Southwest Airlines экстренно сел в Огайо, сообщили СМИ

2 мая 2018 21:23 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в Кливленде в штате Огайо, после того как один из иллюминаторов треснул, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Cincinnati.com.

По данным портала, рейс 957 направлялся из Чикаго в штат Нью-Джерси, когда один из нескольких слоев иллюминатора разбился. Авиакомпания сообщила, что самолет сел в аэропорту Кливленда для осмотра и технического обслуживания.
Сообщений о пострадавших не поступало.

На фотографиях, которые опубликовало издание New York Daily News, видно, что в иллюминаторе не хватает части стекла. Отмечается, что 76 пассажирам был предоставлен другой самолет.

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