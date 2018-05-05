Автоматическую станцию для исследований Марса InSight запустили с базы в Калифорнии

5 мая 2018 15:29 (UTC+04:00)

Автоматическая межпланетная станция InSight для изучения Марса запущена в субботу с базы Ванденберг (штат Калифорния), передает ТАСС. Ракета-носитель Altas-V401 стартовала с пускового комплекса номер 3Е в 04:05 по времени Тихоокеанского побережья (14:05 мск). Через 13 минут после старта станция будет выведена на полярную орбиту вокруг Земли, а затем, после включения двигателей, выйдет на траекторию полета к Марсу.

Как отмечается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA), InSight оснащен чувствительной аппаратурой для изучения сейсмической активности на Марсе, его поверхностных слоев, мантии и ядра. Эти данные позволят ученым строить гипотезы о процессе формирования планеты. При создании посадочного модуля использованы многие из инженерных решений, примененных при создании модуля Phoenix, совершившего посадку в 2007 году неподалеку от северного полюса Марса.

Станция достигнет планеты в ноябре, 26 ноября ориентировочно в 22:00 мск совершит посадку на нагорье Элизий, втором по величине после провинции Фарсида вулканическом районе на Марсе. В течение примерно 26 земных месяцев или одного марсианского года InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. Они могут возникать по разным причинам, в частности в результате падения метеоритов, которые не сгорают в более разреженной марсианской атмосфере.

Первые попытки таких исследований проводились с использованием сейсмографов на спускаемых аппаратах "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенных к Марсу в 1975 году. Однако на "Викинге-1" этот прибор не заработал после посадки, а на "Викинге-2" не имел достаточной чувствительности, поскольку был установлен не на марсианской почве, а на спускаемом аппарате. InSight оснащен гораздо более чувствительной аппаратурой, созданной при участии французских и немецких специалистов, которая, как ожидается, будет регистрировать как падения метеоритов, как и глубинные процессы.

Второй комплект аппаратуры, установленный на модуле, который останется в одной точке на протяжении всего цикла исследований, предназначен для точных замеров параметры движения Марса по орбите.

Запуск автоматической межпланетной станции с авиабазы Ванденберг осуществляется впервые с 1994 года, когда с этой пусковой площадки Организация по осуществлению стратегической оборонной инициативы и NASA запустили ракету-носитель Titan 11G с аппаратом Clementine, предназначенным для изучения Луны.

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