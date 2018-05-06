Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране

6 мая 2018 07:30 (UTC+04:00)

Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании американского лидера "сменить режим" в Иране. Об этом он сказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде", — сказал Джулиани.

По мнению экс-мэра Нью-Йорка, смена власти в Исламской республике является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке". "Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта", — добавил он.

В январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, "когда придет время".

Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Американский президент грозился выйти из договора, если его не удастся "исправить".

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