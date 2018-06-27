Трамп призвал республиканцев принять законопроект по иммиграции

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в палате представителей принять законопроект по иммиграции, хотя дал понять, что не верит в прохождение закона в конгрессе, передает РИА Новости.

"Республиканцы палаты представителей должны провести сегодня твердый, но честный иммиграционный законопроект, известный как законопроект Гудлатта-2, во время голосования во второй половине дня, хотя демократы не позволят ему пройти в сенате. Принятие покажет, что мы хотим крепких границ и безопасности, а демократы хотят открытых границ, которые равняются преступности", — написал Трамп в Twitter.

Конгресс пытается решить накопившиеся проблемы по иммиграции на фоне кризиса на границе. Администрация Трампа на прошлой неделе отступила от объявленной ранее политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы из-за публичного возмущения практикой разлучения задержанных на границе родителей и детей.

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