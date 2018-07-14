Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II

14 июля 2018 01:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с Елизаветой II, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

Как отмечается в материале, королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут. После рукопожатий и небольшой беседы королева с президентом и первой леди США наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна это делали все американские лидеры, за исключением Линдона Джонсона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте
США 02:40
Макрон заявил об успешном сотрудничстве в военной сфере с США, Великобританией и Германией
Европа 01:11
Путин и Трамп обсудят присутствие Ирана в Сирии
Россия 13 июля 22:35
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
США 13 июля 21:24
Евросоюз призвал ускорить переговоры об отношениях с Британией после Brexit
Европа 13 июля 19:55
В МИД Финляндии назвали время встречи Путина и Трампа
Европа 13 июля 19:39
Лента новостей
США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте
США 02:40
Макрон заявил об успешном сотрудничстве в военной сфере с США, Великобританией и Германией
Европа 01:11
Афлатун Амашев: Для всех антиазербайджанских кругов характерно интенсивное использование соцсетей
Политика 00:25
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Другие страны 13 июля 23:30
Пашиняну не хватило карманов коррупционеров: Армения клянчит деньги у ЕС
Армения 13 июля 23:20
Путин и Трамп обсудят присутствие Ирана в Сирии
Россия 13 июля 22:35
Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли более чем на 20%
Общество 13 июля 22:34
Число жертв теракта на юго-западе Пакистана возросло до 128
Другие страны 13 июля 22:14
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
США 13 июля 21:24