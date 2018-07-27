Макрон призвал США снять пошлины на поставки стали и алюминия из Европы

США должны снять пошлины на поставки стали и алюминия из Европы для того, чтобы можно было говорить о нормализации торговых отношений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Надо уважать европейские ценности, в том числе доступ к американскому рынку, который сейчас очень закрыт. Нам нужны ясные сигналы со стороны США в области стали и алюминия, по применению незаконных пошлин. Для меня это будет предварительный шаг к любому конкретному продвижению (по нормализации торговых отношений — ред.)", — заявил Макрон на пресс-конференции в Мадриде.

США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран пошлины вступили в силу с июня. США обосновали свои шаги соображениями национальной безопасности.

Практически все страны, для которых установлены новые пошлины, заявили о подготовке и введении ответных мер. В частности, ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт целого ряда товаров из США.

Президент США Дональд Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

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