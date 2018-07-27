КНДР передала США останки солдат, павших во время Корейской войны

27 июля 2018 06:33 (UTC+04:00)

КНДР в пятницу передала США останки американских солдат, погибших во время Корейской войны, говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

"Самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана, Северная Корея… С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации", — говорится в документе.
На встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны "привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных".

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысяч человек. Останки около пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон призвал США снять пошлины на поставки стали и алюминия из Европы
США 01:08
США отказались принять участие во встрече по Сирии в Сочи
США 26 июля 23:27
Язык угроз в отношении Турции неприемлем - МИД
Турция 26 июля 23:06
США рассчитывают на скорое завершение переговоров с Евросоюзом по торговле
США 26 июля 20:44
США не вводят пошлины на автомобили из ЕС, но оставляют на сталь и алюминий
США 26 июля 20:38
Пенс заявил о падении ИГ
США 26 июля 19:37
Лента новостей
В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции - СМИ
Европа 05:34
МВФ надеется на урегулирование торговых споров Китая с другими странами
Китай 03:09
Фестиваль "ЖАРА-2018"! В первый же день установлен мировой рекорд! (ФОТО)
Культура 02:53
В Мексике объявили ЧП из-за сильнейшей жары
Другие страны 02:35
Товарооборот России и Индии вырос на 26%
Россия 02:02
Макрон призвал США снять пошлины на поставки стали и алюминия из Европы
США 01:08
Акции Facebook упали на 19% на нью-йоркской бирже
Бизнес 01:03
Вероятной причиной пожаров в Греции назван поджог
Европа 00:20
США отказались принять участие во встрече по Сирии в Сочи
США 26 июля 23:27