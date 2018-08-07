Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с индонезийским спутником

7 августа 2018 09:35 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома во Флориде с индонезийским телекоммуникационным спутником Merah Putih, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал Space Flight Now.

Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

Для старта спутника впервые повторно используется модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5, совершившая первый старт в мае текущего года.

Заказчиком запуска является компания Telkom Indonesia. Спутник, который построила американская SSL, придет на смену вышедшему из строя в прошлом году спутнику Telkom 1.

Аппарат будет обеспечивать передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с этими странами районов Южной и Юго-Восточной Азии. Создатели рассчитывают, что он прослужит на орбите около 16 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана
Израиль 09:40
Самое время стать частью положительных изменений в Узбекистане - Halliburton
Энергетика 09:38
ЕС ввел в действие закон о блокировании на своей территории санкций США по Ирану
Политика 08:25
Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по санкциям США
Турция 03:25
На Аляске разбился небольшой туристический самолет
США 02:29
Медведев назвал условия сотрудничества России с США
Россия 01:30
Лента новостей
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 80 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 августа
Бизнес 09:51
В Костанайской области Казахстана построят завод по производству СПГ
Энергетика 09:48
Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении связей с Кот-д’Ивуаром
Беларусь 09:48
Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана
Израиль 09:40
Самое время стать частью положительных изменений в Узбекистане - Halliburton
Энергетика 09:38
В Туркменистане открылся охотничий сезон
Туркменистан 09:28
В Казахстане начался финальный этап конкурса связистов Армейских игр
Казахстан 09:28
Усилия по диверсификации экономики Азербайджана откроют больше возможностей для румынских компаний – посол (Эксклюзив)
Бизнес 09:24