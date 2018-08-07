Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с индонезийским спутником

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома во Флориде с индонезийским телекоммуникационным спутником Merah Putih, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал Space Flight Now.

Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

Для старта спутника впервые повторно используется модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5, совершившая первый старт в мае текущего года.

Заказчиком запуска является компания Telkom Indonesia. Спутник, который построила американская SSL, придет на смену вышедшему из строя в прошлом году спутнику Telkom 1.

Аппарат будет обеспечивать передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с этими странами районов Южной и Юго-Восточной Азии. Создатели рассчитывают, что он прослужит на орбите около 16 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.