Советник Трампа и посол Турции в США обсудили двусторонние отношения

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с послом Турции в США Сердаром Кылычем, как передаёт РИА Новости сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили содержание пастора Эндрю Брансона под стражей в Турции и состояние американо-турецких отношений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что встреча прошла по просьбе турецкой стороны.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.

В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что Анкара выступает за нормализацию турецко-американских отношений, но давление Вашингтона на нее неприемлемо и не даст результатов.

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