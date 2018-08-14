Коалиция США отказалась признавать победу над ИГ

Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" необходимо еще "многое сделать", заявил представитель коалиции во главе с США Шон Райан, передает РИА Новости.

"Обещание (уничтожить ИГ - ред.) еще далеко от выполнения и предстоит еще много работы как с военной точки зрения, так и с точки зрения стабилизации гражданской (жизни) в обеих странах (Сирии и Ираке - ред.). Не сомневайтесь, коалиция не говорит о победе и "не убирает ногу с педали газа", - сказал Райан на брифинге.

При этом он признал, что "угроза утраты приобретений, которые мы сделали, реальна". В связи с этим представитель коалиции вновь призвал к поддержке со стороны международного сообщества, чтобы "гарантировать, что условия, которые привели к появлению террористической группировки, больше не существуют".

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