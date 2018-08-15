Lockheed Martin получила контракт на создание спутников предупреждения о пусках ракет

15 августа 2018 12:08 (UTC+04:00)

Корпорация Lockheed Martin получила от ВВС США контракт на $2,9 млрд на создание трех спутников предупреждения о пусках ракет, находящихся на вооружении и разрабатываемых Китаем и Россией. Об этом сообщил еженедельник SpaceNews, передает ТАСС.

Речь, по данным издания, идет о создании спутников нового поколения - Overhead Persistent Infrared (OPIR), которые заменят на геосинхронной орбите Земли нынешнюю Систему инфракрасного излучения космического базирования (Space Based Infrared System, SBIRS). ВВС "хотят получить в свое распоряжение новую спутниковую группировку, менее уязвимую для космического оружия, разрабатываемого Китаем и Россией", пишет еженедельник.

Работы по контракту должны быть завершены к апрелю 2021 году, а запуск первого спутника OPIR, по сведениям SpaceNews, планируется на 2023 год.

Новые космические аппараты, отмечает издание, будут в целом схожи с SBIRS, но будут иметь более совершенные системы передачи данных и ведения наблюдения. Тендер на разработку сенсорных датчиков для новых спутников, как сообщили в ВВС, будет проведен в отрасли отдельно.

По словам представителя Lockheed Martin Чипа Эшенфельдера, его компания намерена "тесно взаимодействовать с ВВС для скорейшей разработки для [спутников] OPIR более современных и надежных возможностей предупреждения о ракетных запусках". "Мы понимаем необходимость "действовать быстрее" в совершенствовании наших возможностей в области национальной безопасности в условиях возникновения угроз по всему миру", - приводит издание заявление Эшенфельдера.

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