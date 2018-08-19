Помпео выразил соболезнования из-за кончины Кофи Аннана

19 августа 2018 05:26 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря ООН Кофи Аннана, передает РИА Новости.

Бывший генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Аннана в Twitter появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

"Я с прискорбием узнал о том, что ушёл из жизни бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выражаю свои глубокие соболезнования семье Аннана и народу Ганы", — отмечается в заявлении Помпео, распространённом госдепартаментом США.

Госсекретарь отметил, что Аннан в течение всей своей долгой карьеры в ООН и всей своей жизни защищал мир и права человека.

"Я присоединяюсь ко всему международному сообществу, отдавая должное его выдающемуся служению миру", — подытожил Помпео.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гане объявили недельный траур в связи со смертью Кофи Аннана
Другие страны 04:18
Трамп за минуту объяснил, зачем ему встречаться с главами других государств
США 03:07
Британский авианосец Queen Elizabeth отправляется в первое плавание в США
Европа 18 августа 18:00
Трамп рассказал об отношении к фейковым новостям
США 18 августа 17:03
В ЕС выразили соболезнования в связи с кончиной Аннана
Европа 18 августа 17:00
В Гане объявили траур из-за кончины экс-генсека ООН Аннана
В мире 18 августа 16:00
Лента новостей
Магнитуда землетрясения у берегов Фиджи повышена до 8,2 (Обновлено)
Другие страны 04:58
В Гане объявили недельный траур в связи со смертью Кофи Аннана
Другие страны 04:18
Иностранным туристам не будут ставить печати в паспорта при поездке в Иран
Общество 03:44
Трамп за минуту объяснил, зачем ему встречаться с главами других государств
США 03:07
В Мексике четыре человека погибли при нападении на бары в Монтеррее
Другие страны 02:33
Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство
Европа 01:59
Меркель призвала не допустить гуманитарной катастрофы в Сирии
Европа 01:24
У берегов Колумбии произошло землетрясение
Другие страны 00:55
Меркель хочет сохранить иранскую ядерную сделку
Европа 00:25