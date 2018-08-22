Самолет с рэпером Пост Мэлоуном на борту запросил экстренную посадку

22 августа 2018 00:35 (UTC+04:00)

Частный самолет, на борту которого находится американский рэп-исполнитель Пост Мэлоун, запросил во вторник экстренную посадку из-за возникших неполадок с шасси. Об этом, как передает ТАСС, сообщил интернет-портал TMZ.

По его данным, двухмоторный бизнес-джет Gulfstream IV вылетел из небольшого аэропорта в штате Нью-Джерси и направлялся в Великобританию. Во время взлета у воздушного судна, на борту которого находятся 16 человек, включая рэпера, лопнули две покрышки на одной из стоек шасси.

Пилот в связи с этим запросил экстренную посадку в региональном аэропорту в Уэстфилде (штат Массачусетс). Впоследствии, как сообщает TMZ, диспетчеры направили воздушное судно в международный аэропорт Стюарт в штате Нью-Йорк.

По данным агентства Associated Press, самолет в настоящее время кружит в небе вблизи воздушной гавани, чтобы выработать топливо, после чего предпримет экстренную посадку.

23-летний Пост Мэлоун (настоящее имя - Остин Пост) в понедельник принимал участие в церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, получив одну из наград. В выходные у него запланировано выступление в Великобритании.

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