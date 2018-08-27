Сенатора Маккейна похоронят 2 сентября

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, скончавшийся в субботу на 82-м году жизни, будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он окончил в 1958 году. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении аппарата законодателя, передает ТАСС.

В нем отмечается, что гроб с телом Маккейна в среду, 29 августа, будет находиться в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе, в четверг, 30 августа, в городской баптистской церкви пройдет панихида. Сенатор представлял Аризону в Конгрессе США в течение 35 лет.

После этого ему будут отданы государственные почести: в пятницу, 31 августа, гроб с телом выставят для прощания в центральной ротонде Капитолия, а национальная мемориальная служба пройдет в Кафедральном соборе Вашингтона в субботу, 1 сентября. Уже в воскресенье на территории Военно-морской академии в частном порядке пройдут похороны сенатора.

Катафалк с телом республиканца в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле (штат Аризона), передала телекомпания ABC. Далее колонна машин проследовала в направлении административного центра штата - Финикса.

Как сообщила газета The New York Times, президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на похоронах Маккейна. По данным издания, бывших президентов Джорджа Буша - младшего и Барака Обаму попросили выступить на церемонии. В предварительном порядке планируется, что администрация Трампа будет представлена на траурных мероприятиях вице-президентом Майклом Пенсом.

Впервые Маккейн был избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году, а до этого в течение четырех лет занимал кресло в Палате представителей. Политикой Маккейн занялся после демобилизации из ВМС США. В годы войны во Вьетнаме он служил в морской авиации, был сбит во время бомбардировки Ханоя, провел более пяти лет в плену и, по данным американских СМИ, подвергался там пыткам.

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