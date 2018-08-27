США и Мексика достигли соглашения о торговле, объявил в понедельник американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает агентство "Интерфакс".

По его словам, после заключения новой сделки название соглашения (сейчас - соглашение о североамериканской зоне свободной торговли или НАФТА) будет изменено.

"Мы избавимся от названия НАФТА после торговой сделки с Мексикой", - сказал президент.

Договоренностей с Канадой пока нет, однако ожидается, что переговоры с ней возобновятся в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Посмотрим, будет ли соглашение с Канадой отдельным или она войдет в сделку с Мексикой", - отметил Д.Трамп.

Он выразил надежду на то, что переговоры с Канадой начнутся в скором времени, но одновременно пригрозил Оттаве новыми пошлинами на автомобили и автокомпоненты, если она не уступит требованиям США.

Фондовые индексы США обновляют рекорды в ходе торгов в понедельник, мексиканское песо дорожает в паре с долларом США самыми быстрыми темпами среди валют развивающихся стран. Курс песо поднялся на 1,4%, до 18,6499/$1.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год, основной объем торговых отношений подпадает под действие НАФТА. Пересмотр НАФТА или отказ от него - одно из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде невыгодно США.

Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном более года назад. В последние недели участие в них принимали только США и Мексика.

На данный момент NAFTA представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.

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