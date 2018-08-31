В Вашингтоне началась церемония прощания с Джоном Маккейном

31 августа 2018 20:00 (UTC+04:00)

Церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном началась в пятницу в здании конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Гроб с телом Маккейна, покрытый национальным флагом США, установлен в ротонде здания на Капитолийском холме. На церемонии присутствуют члены семьи Маккейна, члены конгресса, в том числе бывшие, и представители администрации США.

Прощание началось с молитвы, после чего слово взяли лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан и вице-президент Майк Пенс.

Открытая часть прощания, в которой смогут принять участие обычные американцы, пройдет позднее в пятницу. Похороны сенатора с воинскими почестями пройдут в воскресенье на территории военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он окончил.

Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Маккейн был одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. Он работал конгрессменом, а затем сенатором с 1982 года и имел репутацию "ястреба". В отношении России Маккейн занимал крайне жесткую позицию, постоянно критикуя российское руководство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия готова укреплять взаимодействие с США по Сирии
Россия 18:14
Лавров: Договоренность с США об избежании инцидентов в Сирии работает
Россия 16:50
Россия прекратит возить американских астронавтов на МКС в апреле
Россия 15:39
МИД КНР: США не смогут сломить Китай новыми торговыми пошлинами
Китай 12:46
ЕС обсудит вопрос возвращения беженцев в Сирию с Россией, США и Турцией
Европа 11:24
СМИ: США хотят прекратить выделять ООН средства для помощи Палестине
США 10:09
Лента новостей
В Баку будет восстановлен Дворец бакинских ханов
Общество 20:33
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района
Нагорно-карабахский конфликт 20:21
Глава Исполнительной власти Гянджи встретился со старейшинами города (ФОТО)
Общество 20:15
ООН содействует Туркменистану в вопросе трудоустройства людей с ограниченными возможностями
Туркменистан 20:02
Президент Ильхам Алиев поздравил глав Словакии и Узбекистана
Политика 19:57
Первая группа азербайджанских паломников завтра возвращается в Азербайджан
Общество 19:55
В Бакинском международном автовокзале открывается автобусный рейс в Кисловодск
Общество 19:41
В Азербайджане за три дня задержано 72 незаконных мигранта (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 19:30
В сентябре в районах Азербайджана будет до 36 градусов тепла
Общество 19:22