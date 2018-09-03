В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновении лодок

3 сентября 2018 03:51 (UTC+04:00)

Число пропавших без вести после столкновения двух частных лодок на реке Колорадо на юго-востоке американского штата Калифорния возросло до четырех, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном пропавшем и 13 раненых.

По данным агентства, на борту двух лодок находились 16 человек. После столкновения десять из них были доставлены в больницу, состояние одного из пассажиров на момент госпитализации оценивалось как критическое. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Две лодки столкнулись в субботу около 20:00 по местному времени (07:00 воскресенья) недалеко от зоны отдыха. Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США готовы помочь Нидерландам расследовать нападение на американцев
США 00:28
В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек
США 2 сентября 12:43
В ночном клубе в Огайо произошла стрельба
США 2 сентября 09:17
Трамп просит Конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой по соглашению взамен NAFTA
США 1 сентября 21:34
Сергей Лавров: Россия не будет захлопывать дверь для диалога с США
Россия 1 сентября 14:45
Глава Туркменистана встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН
Туркменистан 1 сентября 12:54
Лента новостей
Катар может инвестировать миллиарды долларов в немецкие компании
Арабские страны 04:54
В Ливии при обстреле лагеря беженцев погибли не менее четырех человек
Арабские страны 04:22
В Норвегии начали расследование исчезновения соратника Ассанжа
В мире 03:02
В Кыргызстане начались III Всемирные игры кочевников (ФОТО)
Кыргызстан 02:29
Верховный лидер Ирана заявил, что войны не будет, но призвал усилить армию
Политика 01:24
Власти Триполи объявили режим ЧП из-за боев в окрестностях города
Арабские страны 00:52
США готовы помочь Нидерландам расследовать нападение на американцев
США 00:28
Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией будут развиваться по восходящей - эксперт
Политика 2 сентября 23:21
В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита
Арабские страны 2 сентября 22:38