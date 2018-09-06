СМИ: ExxonMobil построит химический комплекс на юге Китая

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil подписала рамочное соглашение с правительством южной китайской провинции Гуандун по строительству химического комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Комплекс будет построен в городе Хуэйчжоу на территории нефтехимического промышленного парка Huizhou Dayawan Petrochemical Industrial Park. Сумма инвестиций не разглашается.

Как отмечается в сообщении "Синьхуа", новое производство позволит "удовлетворить растущий спрос КНР на химическую продукцию", а также "снизить зависимость КНР от импортных поставок высококачественной продукции из полиолефинов".

Как сообщается, химический комплекс будут включать в себя завод по производству этилена годовой мощностью 1,2 млн т, а также две производственные линии по выпуску полиэтилена и две - по производству полипропилена. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

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