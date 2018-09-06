СМИ: ExxonMobil построит химический комплекс на юге Китая

6 сентября 2018 17:09 (UTC+04:00)

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil подписала рамочное соглашение с правительством южной китайской провинции Гуандун по строительству химического комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Комплекс будет построен в городе Хуэйчжоу на территории нефтехимического промышленного парка Huizhou Dayawan Petrochemical Industrial Park. Сумма инвестиций не разглашается.

Как отмечается в сообщении "Синьхуа", новое производство позволит "удовлетворить растущий спрос КНР на химическую продукцию", а также "снизить зависимость КНР от импортных поставок высококачественной продукции из полиолефинов".

Как сообщается, химический комплекс будут включать в себя завод по производству этилена годовой мощностью 1,2 млн т, а также две производственные линии по выпуску полиэтилена и две - по производству полипропилена. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дамаск уничтожил все химическое оружие при содействии США
Арабские страны 17:05
США и Индия обсудили ситуацию вокруг КНДР и Афганистана
США 17:03
Индия и США подписали соглашение о совместимости средств связи и безопасности
США 14:26
Минфин Китая отменил уплату НДС с доходов от кредитования малого бизнеса
Китай 12:48
Нефть дешевеет на опасениях замедления темпов глобального роста
Энергетика 11:05
Россия помогает Китаю в работе над самолетом-амфибией AG600
Россия 11:02
Лента новостей
Колинда Грабор-Китарович: Хорватия желает участвовать в проекте TAP
Политика 17:47
Казахстан увеличил добычу и экспорт свинца
Бизнес 17:45
Колинда Грабар-Китарович: В Баку начнет функционировать посольство Хорватии
Политика 17:40
Портал е-коммерции Азербайджана запустит внутренний мессенджер
ИКТ 17:38
Президент Ильхам Алиев: Работа по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном продвигается хорошо
Политика 17:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпримет дополнительные шаги по увеличению добычи газа и расширения географии экспорта
Политика 17:30
Западные компании построят ветроэлектростанцию в Актюбинской области Казахстана
Энергетика 17:28
Владимир Глазунов: Мусульмане, православные, католики - в Баку все говорили на одном языке (ФОТО)
Культура 17:23
Президент Ильхам Алиев: Хорватия и Азербайджан, в прямом смысле этого слова, являются стратегическими партнерами
Политика 17:16