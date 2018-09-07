Трамп не намерен идти на "закрытие" правительства до ноябрьских выборов

7 сентября 2018 09:30 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп признался, что до выборов не планирует идти на так называемое "закрытие" правительства, если не удастся найти компромисс по финансированию охраны границы, сообщает РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, говоря о возможности "закрытия", что "готов на все", но не обозначил, когда это может произойти.

"Я не хочу сделать что-то, что может навредить нам… Так что скорее всего я этого не сделаю, но мы сделаем это сразу после выборов (в ноябре)", — сказал Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News во время митинга в штате Монтана.

Он добавил, что заручился в этом вопросе поддержкой лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла и спикера палаты представителей Пола Райана.

Трамп подписал бюджет на текущий год, но дал понять, что не собирается мириться далее с тем, что конгресс урезает его аппетиты в ассигнованиях на охрану границы и строительство стены на мексиканской границе.

В США в отсутствие принятого конгрессом и подписанного президентом бюджета не могут работать многие федеральные учреждения. В 2018 году правительство "закрывалось" дважды — в январе и феврале.

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