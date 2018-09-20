В Мэриленде сообщили о многочисленных пострадавших в результате стрельбы

Власти американского штата Мэриленд сообщают о стрельбе и многочисленных пострадавших, обстоятельства произошедшего пока неизвестны, заявил шериф округа Харфорд Джеффри Галер, передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что в районе дороги Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

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