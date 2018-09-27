Помпео обсудил с постоянными членами СБ ООН денуклеаризацию КНДР

27 сентября 2018 18:37 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео призвал постоянных членов СБ ООН к полному выполнению резолюций ООН в отношении КНДР для достижения денуклеаризации полуострова, сообщила в среду журналистам представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН для достижения окончательной, полностью верифицированной денуклеаризации Северной Кореи", - сказала Науэрт по итогам встречи в Нью-Йорке, в которой приняли участие главы МИД постоянных членов СБ ООН и генсек организации Антониу Гуттереш.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео поддержал политический процесс в Сирии под эгидой ООН
Арабские страны 19:32
ВВП США во II квартале вырос на 4,2 процента
США 17:27
Азербайджан является домом для десятков тысяч армян – заявление на ГА ООН
Политика 16:49
Кыргызстан присоединился к Глобальному договору о здравоохранении
Кыргызстан 16:39
В США состоялась встреча президентов Грузии и Словакии
Грузия 16:22
Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе
Кыргызстан 15:56
Лента новостей
Объем безналичных расчетов в Азербайджане достигнет 17 млрд манатов
Бизнес 19:56
В рамках Фестиваля Насими покажут спектакль "Жертвоприношение": трагическая судьба двух великих мыслителей (ФОТО)
Культура 19:51
Помпео поддержал политический процесс в Сирии под эгидой ООН
Арабские страны 19:32
Азербайджан и Россия могут увеличить товарооборот на 20-25%
Бизнес 19:19
Между частными компаниями и госструктурами Азербайджана и России подписан ряд документов
Бизнес 19:18
В Шамахы состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими (ФОТО)
Общество 19:17
Минздрав Азербайджана опроверг информацию о распространении в Баку туберкулеза
Общество 19:15
При взрыве в Мали погибли семь солдат и один мирный житель
Другие страны 18:59
Узбекистан освоит более $250 млн инвестиций в горно-металлургическую отрасль (Эксклюзив)
Бизнес 18:52