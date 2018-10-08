Госдеп: Помпео затронул в Пекине темы, по которым США и Китай не согласны друг с другом

Госсекретарь США Майкл Помпео затронул во время своего визита в Пекин темы, по которым Соединенные Штаты и Китай не согласны друг с другом, в том числе вопросы ситуации в Южно-Китайском море, а также прав человека. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает в понедельник ТАСС.

"Госсекретарь непосредственно затронул темы, по которым Соединенные Штаты и Китай не согласны друг с другом, в том числе вопросы Южно-Китайского моря и прав человека. Он также подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в (Тайваньском) проливе", - сообщает пресс-служба.

"Обе стороны подчеркнули важность конструктивных, ориентированных на результат двусторонних отношений", - отмечается в документе.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры в Южно-Китайском море из-за Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы. МИД КНР настаивает на том, что именно Соединенные Штаты, как и некоторые другие страны, несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.

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