Госдеп: Помпео затронул в Пекине темы, по которым США и Китай не согласны друг с другом

8 октября 2018 17:56 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео затронул во время своего визита в Пекин темы, по которым Соединенные Штаты и Китай не согласны друг с другом, в том числе вопросы ситуации в Южно-Китайском море, а также прав человека. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает в понедельник ТАСС.

"Госсекретарь непосредственно затронул темы, по которым Соединенные Штаты и Китай не согласны друг с другом, в том числе вопросы Южно-Китайского моря и прав человека. Он также подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в (Тайваньском) проливе", - сообщает пресс-служба.

"Обе стороны подчеркнули важность конструктивных, ориентированных на результат двусторонних отношений", - отмечается в документе.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры в Южно-Китайском море из-за Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы. МИД КНР настаивает на том, что именно Соединенные Штаты, как и некоторые другие страны, несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что США не стремятся к сдерживанию Китая
США 16:34
В Казахстане в сентябре произошло сильное ослабление национальной валюты
Экономика 16:21
Российское рейтинговое агентство огласило свои прогнозы по ценам на нефть
Энергетика 15:24
Вице-председатель КНР посетит Израиль
Израиль 14:48
Москва и Пхеньян договорились о более тесной работе по вопросам безопасности
Китай 14:46
Израиль построит крупнейший в мире опреснительный завод
Израиль 12:17
Лента новостей
В Баку проходит очередная ярмарка меда (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 18:15
Глава МИД Армении: В одной из резолюций саммита Франкофонии будет формулировка по Карабаху
Армения 18:14
«Хорошо отделались», или Как некоторые талыши в изгнании восприняли новость об ожидаемой выдаче Фахраддина Аббасзаде Азербайджану
Политика 18:06
В Азербайджане более 230 заключенных носят электронные браслеты
Общество 18:04
Швейцарская компания поставит в Азербайджан новую партию удостоверений личности
ИКТ 17:59
В Баку появится побережье жаркой Андалусии – страстная музыка каблуков и кастаньет
Культура 17:54
Оглашен объем поставок нефти из Азербайджана в Украину за 9 месяцев
Энергетика 17:54
Азай Гулиев: Азербайджан привлек внимание участников сессии ПА ОБСЕ к ситуации в нагорно-карабахском конфликте
Политика 17:54
Беларусь и Латвия подписали соглашение о международном железнодорожном сообщении
Беларусь 17:46