ЕС помогает США в связи с ураганом "Майкл" по запросу Вашингтона

10 октября 2018 17:15 (UTC+04:00)

Евросоюз помогает США справиться с ураганом "Майкл", который движется над Мексиканским заливом в сторону американского штата Флорида. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе, сообщает в среду ТАСС.

"Европейская чрезвычайная служба космического наблюдения за Землей "Коперник" была активирована по просьбе Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США для поддержки властей Соединенных Штатов в связи с ураганом "Майкл". Карты будут предоставлены для штатов Флорида, Алабама и Джорджия", - отмечается в нем.

В среду ураган "Майкл" усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Национальный центр наблюдения за ураганами США издал предупреждение, согласно которому ураган может вызвать штормовые волны, сильный ветер и осадки вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива.

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь штату Флорида из-за урагана "Майкл", а губернатор соседнего штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Она предупредила, что стихийное бедствие может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии и разрушениям.

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