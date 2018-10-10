Индия скоро узнает о мерах США за покупку С-400 у РФ - Трамп

10 октября 2018 21:52 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия в самое ближайшее время узнает, какие последствия ждут ее за приобретение систем С-400 у России. Глава государства выступил с такими словами во время общения с прессой в Белом доме, которое транслировалось по центральным каналам, сообщает ТАСС.

"Индия узнает", - ответил он на вопрос журналиста о том, какие меры США готовы предпринять в рамках CAATSA [закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"]. "Вы увидите. Скорее, чем вы ожидаете", - добавил американский лидер.

Контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" был подписан в пятницу во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Предполагается, что по контракту на сумму свыше $5 млрд Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать информацию о сделке заявил корр. ТАСС, что США предупредили всех своих союзников и партнеров об угрозе санкций.

CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. Он в том числе предусматривает применение американских санкций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России. Индия рассчитывает, что Вашингтон сделает для нее исключение, поскольку не захочет потерять индийский оборонный рынок.

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