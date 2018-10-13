Спецпредставитель США по Афганистану провел переговоры с талибами в Дохе

Недавно назначенный спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился в пятницу в Дохе с представителями радикального движения "Талибан". Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Издание отмечает, что неизвестно, о чем именно шла речь в ходе переговоров. Однако, как напоминает газета, это уже вторая встреча официальных лиц США с представителями "Талибана" за последние несколько месяцев. В июле в катарской столице прошли аналогичные консультации, в которых с американской стороны принимала участие первый зампомощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Тогда стороны, по данным газеты, обсуждали возможность урегулирования конфликта в Афганистане.

В Госдепартаменте газете не стали подтверждать информацию о встрече талибов и Халилзада, назначенного на пост спецпредставителя США по Афганистану в прошлом месяце.

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