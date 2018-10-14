Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что министр обороны США Джеймс Мэттис может уйти в отставку. Глава Белого дома сообщил об этом в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS, отрывки из которого были показаны в воскресенье, передаёт ТАСС.

"Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду", - сказал он.

"Однако генерал Мэттис хороший человек. Мы с ним хорошо ладим. Он может уйти. Я имею в виду, что на определенном этапе все уходят, все, люди уходят - это Вашингтон", - добавил Трамп.

По словам Трампа, администрацию США в ближайшее время могут покинуть и другие сотрудники. "Да, другие люди уйдут, конечно", - сказал он.

При этом президент страны подчеркнул, что никакого "хаоса в Белом доме" не существует, несмотря на то, что об этом пишут американские СМИ. "Это неправда, это абсолютно не так. Это лживые новости, - заявил Трамп. - Я просто меняю состав, и у меня есть на это полномочия".

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