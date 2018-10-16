Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в стране вырастет до 7,7 млн баррелей в сутки

Добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах в ноябре 2018 года увеличится по отношению к октябрю на 98 тысяч баррелей - до 7,7 млн баррелей в сутки. Об этом, как передает ТАСС, говорится в отчете Управления по энергетической информации минэнерго США.

Заметный рост добычи прогнозируется в трех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в документе. Самое значительное наращивание ожидается на проектах в бассейне Permian, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно увеличиться в ноябре на 53 тыс. баррелей - до 3,55 млн, а также в Eagle Ford - на 15 тыс. баррелей, до 1,44 млн. Добыча сланцевой нефти будет расти также в провинциях Bakken, Niobrara, Appalachia и Anadarko.

И только в провинции Haynesville с самым низким уровнем добычи сланцевой нефти, как ожидает минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 43 тысячи баррелей в сутки.

По данным управления, в сентябре общая добыча нефти в США находилась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки, что на 120 тыс. баррелей превышало показатель июня.

По прогнозу ведомства, среднегодовая добыча в США в 2018 году составит 10,7 млн баррелей в сутки против 9,4 млн баррелей годом ранее. В 2019 году этот показатель ожидается на уровне 11,8 млн баррелей в сутки. США достигли рекордного уровня добычи в январе этого года, прежний исторический максимум был зафиксирован в 1970-х годах, когда он составлял 9,6 млн баррелей в сутки.

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