Трамп собрал уже 106 млн долларов на свою избирательную кампанию в 2020 году

16 октября 2018 17:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп собрал уже 106 миллионов долларов на свою кампанию по переизбранию главой государства в ноябре 2020 года. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на вашингтонскую газету The Hill.

Как отмечает издание, в избирательный фонд Трампа под названием "Сделаем Америку снова великой" в период с июля по сентябрь текущего года в основном поступали пожертвования от избирателей в размере до 200 долларов.

Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию (ФИК) в тот же день, когда вступил в должность президента - 20 января 2017 года. Как заметили тогда аналитики, до него так еще никто не поступал. Традиционно президенты США, намеревающиеся провести в Белом доме не четыре года, а восемь лет - максимально допустимый Конституцией срок, - начинали свою избирательную кампанию спустя два года после прихода к власти.

Согласно обнародованным в минувшее воскресенье результатам опроса, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, доля американцев, которые считают, что Трамп одержит победу в 2020 году, выросла за последние полгода с 40 до 46 процентов. В то же время противоположного мнения все еще придерживаются 47 процентов респондентов, 7 процентов воздержались от ответа.

В ноябре 2016 года Трамп победил на выборах, затратив 322 миллиона долларов, в том числе собственных 66 миллионов долларов. Расходы его соперницы от Демократической партии - экс-госсекретаря США и бывшей первой леди страны Хиллари Клинтон - составили 565 миллионов долларов.

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